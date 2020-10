Happy Monthly del Club Iren Con Te: ecco il regalo del mese

REGGIO EMILIA – Dal 22 di ottobre gli iscritti al programma Iren con te potranno richiedere il loro Happy Monthly. Riceveranno così in regalo uno sconto del 20% da utilizzare sul sito YES: Ysabella senza importo minimo di spesa.

Il buono sconto del 20% per gli ordini sullo shop YES: Ysabella

YES: Ysabella è un eShop di cosmetici naturali e bio delle migliori marche, che sposa valori cari anche a Iren, come un approccio eco-friendly nelle proprie scelte di business e la promozione di iniziative per la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

YES: Ysabella propone infatti un packaging di consegna minimo totalmente plastic free e in materiale riciclato e riciclabile. Inoltre, dove possibile, le consegne vengono effettuate in bici o con veicoli elettrici.

Tutti i vantaggi di Iren con te

La possibilità di ricevere un regalo ogni mese con l’Happy Monthly è solo uno dei tanti vantaggi di Iren con te, il programma fedeltà che premia i clienti Iren luce gas e servizi.

Gli iscritti possono ricevere anche buoni regalo Amazon, sconti da utilizzare sul territorio, abbonamenti a riviste, oltre a cene, notti in hotel, ingressi al cinema, attrazioni e a centri benessere per due persone al prezzo di una, e sconti su importanti brand quali La Feltrinelli, Superga, Kappa, Arcaplanet, MSC e Grimaldi Lines.

E in aggiunta, se si diventa clienti top , si può accedere a premi più ricchi e vantaggi maggiori e più esclusivi. Bastano tre passaggi per farlo: