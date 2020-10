Guastalla, ubriaca senza mascherina in un bar: denunciata

GUASTALLA (Reggio Emilia) – Una 45enne di Guastalla è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità dopo che, completamente ubriaca, si era rifiutata di rispetttare le norme Covid (tra cui indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale) in un bar del paese. La donna è stata anche sanzionata in via amministrativa per ubriachezza e per il mancato rispetto delle norme covid.

E’ successo l’altra notte verso l’una. Prima la donna in evidente stato d’ebbrezza è andata in escandescenza girando per il bar senza mascherina e disturbando clienti. Poi, quando una pattuglia del nucleo radiomobile è arrivata sul posto su richiesta del titolare, la donna ha opposto resistenza ai controlli offendendo i militari e rifiutandosi di fornire le proprie generalità. E’ stata portata in caserma dove è stata denunciata.