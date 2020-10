Gavasseto, anziani truffati da falso vigile e falso tecnico del gas

REGGIO EMILIA – Falso tecnico del gas e falso poliziotto municipale truffano due anziani. Ieri mattina la squadra volante della questura, su indicazione della sala operativa, è andata in un’abitazione di Gavasseto, per una truffa ai danni di una coppia di anziani. Sul posto gli operatori hanno parlato con un 86enne che, assieme alla moglie, ha detto loro di aver subito un furto con raggiro.

L’uomo ha detto agli agenti che, verso le 10.30, era stato contattato al citofono di casa da un uomo che aveva detto di essere un tecnico del gas che doveva effettuare controlli al contatore del gas e alle tubature in seguito a una fuga di gas. Spaventato dalle possibili conseguenze della perdita di gas, la vittima ha fatto entrare l’uomo, un italiano di circa 25 anni, alto 175 centimetri, di media corporatura, capelli scuri e corti, vestito con abiti scuri e con una mascherina chirurgica che gli copriva in parte il viso.

Il ragazzo, dopo aver effettuato i falsi accertamenti all’interno dell’abitazione, in particolare nel vano lavanderia, ha spruzzato qualcosa nell’aria, probabilmente uno spray urticante e gli anziani, non rendendosi ben conto di ciò che stava accadendo e sentendo un forte odore acre e pungente, sono andati nel panico rendendo ancora più semplice l’agire del falso tecnico. A quel punto, infatti, l’uomo ha chiesto alla donna di andare a recuperare tutti i valori presenti nell’abitazione, denaro e monili in oro, perché l’intervento di riparazione e le perdite di gas avrebbero potuto deteriorarli.

Il malvivente ha detto anche ai due anziani che di lì a breve, per la loro tutela, sarebbe arrivato anche un operatore della polizia municipale che li avrebbe assistiti nelle operazioni di salvataggio dei preziosi che occorreva riporre e custodire in un luogo sicuro. E in effetti, poco dopo, è arrivato il secondo malvivente, un uomo in abiti borghesi di colore scuro ed una pettorina con la scritta polizia locale, un italiano di circa 30 anni, alto 165 centimetri, di media corporatura, capelli scuri e corti, anche lui con una mascherina chirurgica.

I due anziani, dopo aver raccolto gli oggetti di valore presenti in casa, hanno messo tutto dentro una borsa e l’hanno messa dentro la loro auto nel garage. I due uomini, a quel punto, hanno recuperato la sacca senza che le vittime se ne accorgessero e si sono allontanati dall’abitazione, approfittando di un momento di distrazione dei due anziani che erano andati al piano di sopra. I due hanno rubato denaro contante e diversi monili in oro.