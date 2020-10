Ex Reggiane, ennesimo sequestro di droga

REGGIO EMILIA – Continuano i controlli delle forze dell’ordine nei padiglioni delle ex Reggiane e nelle aree limitrofe. Stamattina l’unità cinofila della polizia municipale ha sequestrato 20 grammi di hascisc e 10 grammi di marijuana. Nel corso del servizio sono state identificate 23 persone, di cui 8 all’interno di uno dei fabbricati delle ex Reggiane. Durante i controlli è stato rintracciato un immigrato, non in regola con il permesso di soggiorno, con precedenti di polizia per spaccio, porto abusivo d’armi e resistenza a pubblico ufficiale. Il nigeriano 25enne aveva già a suo carico una espulsione dal territorio italiano e quindi nei suoi confronti è stato emesso un altro ordine di espulsione. Oggi il nigeriano sarà accompagnato al centro di permanenza per il rimpatrio.