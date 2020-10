Derubato del portafoglio, il ladro fa shopping in centro

REGGIO EMILIA – Viene derubato del portafoglio e del cellulare da un ladro che ha poi fatto acquisti nei negozi del centro. La polizia è intervenuta ieri, verso le 13.45, in via Emilia Ospizio in seguito alla richiesta d’intervento di un 28enne modenese a cui era stato rubato il portafoglio e lo smartphone.

In particolare ha detto agli agenti che aveva localizzato il cellulare, tramite un’apposita app, che si trovava nei paraggi. L’uomo ha detto loro che quella mattina ignoti erano entrati negli uffici della ditta in cui lavora e avevano rubato portafoglio e smartphone aziendale, approfittando di un momento di distrazione.

All’interno del portafoglio erano custoditi documenti e bancomat, oltre a una carta di debito. La vittima, contattando l’apposito numero verde per bloccare la carta bancomat, ha appreso che, nel frattempo, ignoti avevano effettuato due pagamenti. Uno per l’acquisto di un titolo di viaggio per i mezzi Seta e l’altro in un negozio di via Emilia Ospizio. Al momento dell’intervento lo smartphone è stato localizzato nei pressi di un negozio di articoli per l’igiene della casa, sempre di via Emilia Ospizio.

A questo punto gli agenti hanno preso contatti con uno dei dipendenti del negozio che ha detto loro di ricordare esattamente un soggetto con un piumino lungo di colore scuro, pantaloni di tuta felpata di colore scuro, mascherina chirurgica al volto e zaino in spalla che, poco prima, era entrato nel negozio. L’individuo, di circa 50 anni, aveva una marcata inflessione dialettale campana e si era aggirato con fare sospetto tra le corsie parlando continuamente al cellulare ad alta voce per poi recarsi in cassa chiedendo di acquistare un profumo.

Al momento del pagamento aveva provato ad utilizzare il bancomat ma non c’era riuscito poiché il pos segnalava “autentificazione negata”. A quel punto si era allontanato frettolosamente e il commesso sosteneva di essere in grado di riconoscere l’uomo con assoluta certezza se lo avesse rivisto. I poliziotti, alle 15.50, in centro storico, in piazza del Monte, hanno rintracciato un soggetto corrispondente alle descrizioni fornite dai testimoni.

Un cinquantenne con precedenti di polizia e penali con condanne passate in giudicato per reati contro il patrimonio che corrispondeva alle descrizioni dei negozianti. Lo hanno perquisito e hanno trovato nel suo zaino una tronchese in metallo della lunghezza di 22 centimetri, che è stata sequestrata, e oggetti presumibilmente riconducibili ai beni acquistati col bancomat rubato. La corrispondenza degli importi infatti risulta elemento indiziario dell’illecito utilizzo della carta del richiedente. In attesa di approfondire meglio le indagini relativamente al reato di indebito utilizzo di carta di credito, il 50enne è stato intanto denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso.