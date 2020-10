Coronavirus, test sierologici gratuiti in farmacia per studenti e famiglie

REGGIO EMILIA – Test sierologici gratuiti in farmacia per tutti gli studenti dell’Emilia-Romagna (universitari compresi) e le loro famiglie. L’accordo siglato ieri tra la Regione e le associazioni dei farmacisti prevede che gli esami per la ricerca degli anticorpi del coronavirus, eseguibili dal 19 ottobre fino al 30 giugno 2021 in 1.366 le farmacie convenzionate, possano riguardare due milioni di emiliano-romagnoli. “Il nostro obiettivo e’ raggiungere almeno il 20% di questo target, cioe’ 400.000 persone, quasi il 10% della popolazione dell’Emilia-Romagna”, afferma l’assessore regionale alla Sanita’ Raffaele Donini.

Che sottolinea: il Test, che da’ il risultato il 15 minuti e in caso di positivita’ porta al tampone naso-faringeo, si potra’ anche ripetere, ma “almeno una volta ogni due mesi”. E’ “la prima volta che in Italia si realizza una cosa del genere”, sottolinea Achille Gallina Toschi di Federfarma a nome anche di Assofarma, Farmacie Unite e Assofarma.

“Quando l’assessore mi ha proposto la cosa a fine agosto – spiega l’esponente di Federfarma dopo la firma – ho detto prontamente di si’ perche’ la prevenzione e’ una delle armi principali contro la pandemia. Abbiamo apprezzato la scelta delle farmacie come presidio sanitario sul territorio. E’ stato un percorso ad ostacoli, ma ora ci siamo quasi. I Test stanno arrivando in questi giorni, pronta anche la piattaforma per gli esiti del Test”. Per eseguire il Test bisognera’ prima prenotare, sempre nella farmacia di fiducia, anche per evitare assembramenti. Potranno sottoporsi al sierologico non solo gli studenti di ogni ordine e grado coi loro conviventi, ma anche gli universitari, purche’ con residenza o domicilio sanitario in regione.

In arrivo, dal 26 ottobre, anche i due milioni di tamponi rapidi ordinati dalla Regione (eventualmente potrebbe arrivarne un terzo) per le scuole e gli ambiti di lavoro piu’ a rischio di focolai da Covid-19. L’obiettivo e’ poter svolgere velocemente verifiche estese (per esempio a un’intera classe) in presenza di positivita’ e quindi ridurre al minimo possibili le quarantene. Questi test, che prevedono l’esecuzione di un tampone in caso di positivita’, forniscono il risultato nel giro di massimo 20 minuti. “Un altro strumento di grande utilita’, veloce e ancora una volta gratuito per i nostri cittadini – chiosa il presidente Stefano Bonaccini – con cui rafforziamo ulteriormente quella ‘caccia’ al virus che ormai da mesi ci vede impegnati senza sosta”.