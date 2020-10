Coronavirus, sono 23 i nuovi casi in provincia di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Sono 23, di cui 13 sintomatici, i nuovi casi di Coronavirus nella nostra provincia. Sette sono riconducibili a focolai familiari noti, otto classificati come sporadici, quattro importati dall’estero, tre relativi a un focolaio aziendale anch’esso precedentemente isolato e uno a un focolaio riferito a un gruppo di amici. Sono tutti in isolamento domiciliare.

In Emilia-Romagna ci sono 167 nuovi positivi rispetto a ieri (75 asintomatici) su 9.867 tamponi fatti. E c’e’ un decesso, una donna in provincia di Parma. Salgono ancora i malati effettivi, 4.790 (+113 rispetto a ieri), e le persone in isolamento a casa, complessivamente 4.579 (+114). Invariati invece i pazienti in terapia intensiva (11), mentre quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 200 (-1).

Le persone guarite sono 52 in piu’. Sui 167 nuovi casi, 66 erano gia’ in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 94 sono stati individuati nell’ambito di focolai gia’ noti, come informa la Regione. Sono 19 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, sei da altre regioni. L’eta’ media dei nuovi positivi di oggi e’ 39,2 anni. Sui 75 asintomatici, 41 sono stati individuati grazie all’attivita’ di contact tracing, 27 attraverso i test per categorie a rischio introdotti dalla Regione, due attraverso gli screening con test sierologici, quattro con i test pre-ricovero, mentre per un caso non e’ ancora stata conclusa l’indagine epidemiologica.

Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (32), Piacenza (24), Parma (11), Reggio Emilia (23), Modena (29), Rimini (16) e a Forli’ (18). A Bologna e provincia ci sono 32 nuovi casi. Di questi, nove sono sporadici e 23 legati a focolai noti (per frequenza di luoghi pubblici, ambito familiare e lavorativo). Dei 12 pazienti sintomatici, sette sono stati individuati da attivita’ di contact tracing, tre dai test su categorie professionali a rischio, uno da test pre-ricovero. Un caso e’ importato da altra regione.

In provincia di Piacenza, sono 24 i nuovi positivi. Sei derivano da controlli in accesso al pronto soccorso (tutti sintomatici), cinque segnalati dai medici di medicina generale (sintomatici), quattro evidenziati durante o al momento del ricovero (un sintomatico), sette per screening sierologico su categorie professionali a rischio, due per sintomatologia. A Parma e provincia, su 11 nuovi positivi (di cui otto gia’ in isolamento e di focolai gia’ noti) cinque sono stati rilevati poiche’ hanno manifestato sintomi, mentre i sei asintomatici fanno riferimento all’attivita’ di contact tracing.

In provincia di Modena, su 29 nuovi positivi, 10 sono rientri dall’estero, otto sono contatti di casi noti legati a diversi focolai familiari, cinque sono risultati positivi a screening per categorie professionali e ambito scolastico, uno e’ un positivo a tampone pre-ricovero e cinque sono casi sporadici. Dei 29, 15 gli asintomatici.

Nel forlivese si segnalano 18 casi positivi. Sette positivi appartengono ad un nuovo focolaio lavorativo individuato in una ditta forlivese, lo stesso per tre, relativi a una diversa azienda. Altri due positivi sono riconducibili al grosso focolaio lavorativo individuato a Forli’ nei giorni scorsi ed un caso e’ risultato positivo di rientro dalla Francia, mentre cinque casi sono emersi da contatto con casi positivi noti (tre dei quali da un unico focolaio famigliare).

Nel riminese si registrano 16 nuovi casi, di cui quattro asintomatici e 12 con sintomi; 15 sono in isolamento domiciliare e uno ricoverato non per covid, ma per altre patologie. Si tratta di sei maschi e 10 femmine. Nel dettaglio, 12 casi sono emersi come contatti di casi gia’ noti (di cui otto in ambito famigliare, tre amicale e uno in un paziente rientrato dall’Umbria). Un caso e’ emerso a seguito di tampone eseguito per ricovero ospedaliero dovuto ad altra patologia e altri tre sono casi emersi per sintomi.

La ‘mappa’ dei casi: 5.093 a Piacenza (+24, di cui 14 sintomatici), 4.340 a Parma (+11, di cui cinque sintomatici), 5.856 a Reggio Emilia (+23, di cui 13 sintomatici), 4.987 a Modena (+29, di cui 14 sintomatici), 6.415 a Bologna (+32, di cui 20 sintomatici), 588 a Imola (+2, un sintomatico), 1.467 a Ferrara (+2, entrambi sintomatici), 1.819 a Ravenna (+4 di cui tre sintomatici), 1.413 a Forli’ (+18, di cui due sintomatici), 1.142 a Cesena (+6, tutti sintomatici), 2.623 a Rimini (+16, di cui 12 sintomatici).