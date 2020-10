Coronavirus, 26.831 nuovi contagi in Italia

REGGIO EMILIA – Sono 26.831 i nuovi casi di coronavirus diagnosticati oggi, a fronte di circa 201mila tamponi. Ieri erano stati 24.991 con 198.952. In crescita anche il numero dei decessi: sono 217 le vittime di oggi, mentre ieri erano state 205. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia è di 38.122.

Sono 115 in più i ricoveri giornalieri in terapia intensiva, un dato in calo rispetto agli ultimi giorni: ieri erano aumentati di 125 pazienti, martedì di 127, lunedì di 141, per un totale (ad oggi) di 1.651 persone in rianimazione. Nei reparti ordinari ci sono ora 15.964 degenti, con un incremento di 983 unità. Gli attualmente positivi sono arrivati a 299.191, ben 22.734 più di ieri. Di questi, 281.576 sono le persone in isolamento domiciliare. I guariti sono 279.282, in aumento di 3.878 rispetto a ieri.

In aumento i guariti, 3.878 contro i 3.416 di ieri, per un totale di 279.282, mentre il numero degli attualmente positivi si impenna (+22.734 contro +21.367 di ieri), arrivando a sfiorare i 300mila malati, per l’esattezza 299.191. Di questi, 281.576 sono in isolamento domiciliare, 21.636 più di ieri. Infine, la percentuale di positività sul totale dei tamponi sale oggi al 13,31%, contro il 12,56% di ieri.