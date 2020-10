Coronavirus, 17.012 nuovi positivi in Italia

REGGIO EMILIA – Sono 17.012 i nuovi positivi di oggi rilevati sulla base di 124.686 tamponi, 37mila in meno di ieri quando i positivi erano 21.273. Sono 141 i decessi (ieri 128) mentre le terapie intensive aumentano di 76 unità, per un totale di 1284 posti letto occupati. Questi i dati del 26 ottobre pubblicati dal ministero della Salute.

I pazienti in terapia intensiva a causa del Covid sono aumentati di 76, raggiungendo quota 1.284. Le persone ricoverate in ospedale sono 12.997, 991 in più rispetto a domenica. Sono 222.403 le persone positivi in isolamento domiciliare. I guariti e dimessi sono 268.626, 2.423 in più rispetti a ieri.

La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati si aggira intorno al 13,6%. I tamponi effettuati in 24 ore (124.686) sono circa 40 mila in meno rispetto a ieri, quando erano stati 161.880.