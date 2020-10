Coppa Italia, la Reggiana batte il Monopoli ai rigori

REGGIO EMILIA – La Reggiana batte il Monopoli ai rigori, dopo aver recuperato per due volte lo svantaggio con due rigori di Marchi, e passa al turno successivo. Il 28 ottobre sfiderà in casa il Cosenza (Foto Bucaria).

La prima parte del match si è chiusa senza reti con i granata che hanno mantenuto il controllo del gioco a lungo sfiorando il vantaggio con due conclusioni di Voltan e Varone. Gli ospiti si fanno vedere nel finale con un colpo di testa di Arena sventato da Voltolini. Nel secondo tempo Alvini mette in campo Kargbo, appena arrivato dal Crotone, ma è il Monopoli ad andare in vantaggio con un bel contropiede che porta al cross di Zambataro e alla deviazione sottoporta di Starita con Voltolini che non può fare nulla.

La Reggiana reagisce e, all’85’, trova il pareggio con un calcio di rigore, procurato da Kargbo, trasformato da Marchi. Si va ai tempi supplementari con gli ospiti che passano di nuovo in vantaggio con un rigore di Montero dopo un fallo di Radrezza sull’attaccante del Monopoli. Ma i granata non mollano e pareggiano con un rigore trasformato di nuovo da Marchi dopo un fallo su Lunetta. Il Monopoli ha un’ultima grande occasione con Montero che non riesce a superare Voltolini al 120′.

Si va ai rigori. Sbagliano Zambataro e Pezzella, poi Voltolini para un tiro di Paolucci e Radrezza fa passare il turno alla Reggiana con uno bel cucchiaio.

Il tabellino

REGGIANA-MONOPOLI 6-5

Reggiana (3-4-2-1): Voltolini; Gyamfi, Ajeti (13’ st Espeche), Gatti; Libutti, Varone (29’ st Radrezza), Rossi (33’ st Pezzella), Lunetta; Voltan (1’ st Marchi), Cambiaghi; Zamparo (1st Kargbo). A disp.: Cerofolini, Martinelli, Zampano, Galeotti, Lorenzani, Muratore. All.: Alvini

Monopoli (3-5-2): Pozzer; Fusco, Giosa, Mercadante; Zambataro (32’st Mazzitelli), Paolucci, Giorno (30’ st Piccinni) Arena (21’ st Tazzer), Guiebre; Samele (30’ st Montero), Starita (21’ st Santoro). A disp.: Oliveto, Iurino, Di Benedetto, Sales, Cascella, Nina. All.: Scienza

Arbitro: Rapuano di Rimini (Bresmes-Cecconi, IV uomo Arace)

Reti: Starita (M) al 15’ st, Marchi su rigore al 41’ st, Montero al 2’ s.t.s, Marchi su rigore all’8’ s.t.s

Sequenza rigori: Mercadante gol, Espeche gol, Santoro gol, Gyamfi gol, Montero gol, Marchi gol, Zambataro alto, Pezzella palo, Paolucci parato, Radrezza gol.

Note: spettatori paganti 186, incasso 3,326 euro. Ammoniti Ajeti, Fusco, Paolucci, Zambataro, Gatti, Cambiaghi.

Espulso il preparatore atletico della Reggiana Valentini.