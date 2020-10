Controlli movida, dodici persone multate: erano senza mascherina

REGGIO EMILIA – Dodici persone sono state sanzionate perché senza mascherina, due per divieto di consumo di bevande alcoliche e un esercizio commerciale è stato multato per mancanza del distanziamento sociale al suo interno. E’ il bilancio dei controlli interforze di polizia di Stato, polizia municipale e Finanza per verificare il rispetto delle normative anticovid in centro storico. Complessivamente sono state controllate 38 persone e sei esercizi commerciali.