REGGIO EMILIA – Fioccano le sanzioni per il mancato utilizzo della mascherina. Sono state 23 le persone multate ieri sera nel corso dei controlli congiunti con l’impiego di personale della polizia di Stato, Municipale, carabinieri e Finanza per contrastare l’emergenza Covid. Gli agenti hanno effettuato pattugliamenti appiedati in via Roma, parco del Popolo, piazza Fontanesi, piazza Prampolini, piazza San Prospero, via Farini, via toschi, via Emilia Santo Stefano e piazza Martiri del 7 Luglio. Sono stati controllati in tutto 4 esercizi commerciali e 36 persone.

