Continua l’impegno di Cna Education con testimonianze d’impresa

REGGIO EMILIA – Cna Education aderisce al Festival della cultura tecnica, iniziativa a cui partecipa anche la Provincia di Reggio Emilia con un ricco programma di appuntamenti rivolti a studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni. L’edizione 2020 si svolgerà dal 14 ottobre al 19 dicembre 2020 e tornerà a valorizzare i percorsi scolastici, formativi e professionali in ambito tecnico-scientifico, l’arte del “saper fare” e le connessioni virtuose tra il fare e il pensare.

Obiettivo degli incontri, quello di avvicinare gli studenti alle imprese con focus specifici di settore e trattare il tema delle competenze necessarie nel mondo del lavoro.

Il primo appuntamento in programma con Cna Education si svolgerà in modalità videoconferenza venerdì 30 ottobre, con i ragazzi dell’Istituto Nobili (classi terze e quarte dell’indirizzo professionale Manutenzione e assistenza tecnica e Artigianato per il Made in Italy), in collaborazione con l’Unione CNA Servizi alla comunità, attraverso le testimonianze di Andrea Corti, titolare della Carrozzeria Benevelli e Presidente dell’Unione CNA, e Bernardino Puca, formatore in ambito automotive per importanti brand del settore (TEXA) per parlare di competenze e mercato del lavoro, con un focus specifico sul settore. Seguirà Ecipar lavoro con Serena Macchioni sui servizi per il lavoro e formativi di Ecipar destinati ai giovani e all’inserimento lavorativo.

Il prossimo 6 novembre, si svolgerà sempre on line, all’Istituto Russell, target classi terze e quarte del tecnico meccatronica ed energia, un incontro con esperti del settore e testimonianze di impresa nel settore impiantistico, con Elena Lazzaretti della Termedil, operante nell’ ambito delle opere impiantistiche ed edili e Gianni Faraci della GCODE, centro di formazione nel settore meccanico (macchine utensili a controllo numerico, lavorazioni di tornitura, fresatura, rettifica, erosione laser, strumenti di misura, soluzioni di stampa 3D), che tratteranno il tema dell’innovazione tecnologica e delle competenze e del mercato del lavoro per un target di studenti. Iniziativa, coordinata da CNA Education, organizzata in collaborazione con Anpal Servizi ed Istituto Russell.

Per info: rif. Ughetta Fabris, CNA Education (tel. 0522 356366 – ughetta.fabris@cnare.it)