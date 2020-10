Con l’offerta Iren Caldaia risparmi sul riscaldamento casa

REGGIO EMILIA – È arrivato quel periodo dell’anno nel quale si inizia a pensare a come far fronte al rigido freddo invernale. Dunque non si possono più rimandare eventuali valutazioni sull’acquisto di una nuova caldaia che garantisca il riscaldamento e la produzione di acqua calda per la casa.

L’offerta Iren Caldaia

Approfittando della promozione Iren dedicata, puoi avere la caldaia più adatta a te a partire da 20€ al mese e inizi a pagarla nel 2021.

L’offerta Iren per la caldaia comprende:

l’installazione e manutenzione della caldaia;

2 anni di garanzia ;

; un servizio di assistenza specializzato.

Puoi scegliere tra una vasta gamma di caldaie a condensazione di ultima generazione e, in più, hai incluso nel prezzo il termostato intelligente Tado°, utilissimo per la gestione in remoto dei consumi dell’impianto di riscaldamento.

Inoltre un tecnico Iren sarà a tua disposizione per un sopralluogo gratuito e ti aiuterà nella scelta del tipo di caldaia che fa per te.

I vantaggi di Iren Caldaia

La promozione Iren è conveniente e ti permette di usufruire di tanti vantaggi:

un network di tecnici esperti per la progettazione e l’installazione

dell’impianto;

per la progettazione e l’installazione dell’impianto; la possibilità di monitorare il funzionamento della caldaia tramite app ;

il funzionamento della caldaia ; l’accesso a soluzioni di finanziamento flessibili fino a 5 anni per pagare l’impianto a rate;

fino a 5 anni per pagare l’impianto a rate; incentivi e detrazioni fiscali.

Vista la sua importanza, su quest’ultimo punto è necessario spendere qualche parola in più.

Con le agevolazioni fiscali in vigore è infatti possibile detrarre in 10 anni fino al 65% della spesa per l’installazione di una nuova caldaia di classe A o superiore.

Se, invece, si sceglie lo sconto in fattura, si può addirittura recuperare subito il credito ricevendo uno sconto del 65% sul prezzo dell’impianto.