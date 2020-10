Charlie, cane gioioso e affettuoso

REGGIO EMILIA – Charlie è un buonissimo cane, bravo al guinzaglio, gioioso e affettuoso; gli piace molto interagire con l’uomo, va d’accordo con tutti i suoi simili, non gli piacciono però i gatti. Charlie ha circa 7 anni, adatto a ragazzi e adulti che abbiamo voglia di avere un compagno di vita dinamico e fedele. Per conoscerlo Rifugio di Castelnovo Sotto, via del Cantello laterale via Formica – Cogruzzo di Castelnovo Sotto (verso Meletole. Per appuntamento e/o informazioni: Valentina 328-587.00.06 o Daniela 348-101.35.53.