Cervarezza, imprenditore muore schiacciato da un carico di tubi

VENTASSO (Reggio Emilia) – Un imprenditore 62enne, Sergio Correggi, è morto, oggi a mezzogiorno, dopo essere stato travolto da dei tubi in politilene in via della Resistenza a Cervarezza. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Collagna insieme al personale della medicina del lavoro della Ausl di Scandiano. Dai primi accertamenti è emerso che l’imprenditore, un 62enne di Cervarezza socio di un’azienda del paese, stava scaricando tubi in politilene da un camion, utilizzando la gru di altro camion della sua ditta.

Durante queste operazioni, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, dei tubi si sono sfilati dalle fasce con cui erano stati legati e gli sono caduti addosso. In seguito alle gravi lesioni riportate l’imprenditore è morto sul colpo. I mezzi sono stati sequestrati. La salma del 62enne è stata messa a disposizione della procura che ha aperto un’inchiesta sul tragico incidente.