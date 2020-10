Castelnovo Sotto, furto notturno in un panificio

CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Furto notturno in un panificio di Castelnovo Sotto in via Gramsci. I ladri, dopo aver forzato la saracinesca e la porta d’ingresso, sono entrati nei locali e hanno rubato un centinaio di euro dal registratore della cassa. Tra danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva sottratta, il danno è in corso di esatta stima. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione locale per furto aggravato contro ignoti.