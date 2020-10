Campagnola, bullizza studentesse: 14enne denunciato

CAMPAGNOLA (Reggio Emilia) – Un 14enne di Campagnola è stato denunciato per danneggiamento, furto e tentata estorsione dai carabinieri della stazione locale dopo che, in maniera del tutto gratuita e probabilmente con il solo fine di far prevalere il suo essere bullo, ha danneggiato la bicicletta di una minorenne piegandole a calci il cerchione e rompendole il faro per poi rivolgere le sue attenzioni a un’altra studentessa minore a cui ha rotto il display del cellulare. A quest’ultima inoltre ha richiesto 20 euro per restituirle la bicicletta di cui era entrato precedentemente in possesso.

