Via Roma, il sindaco annuncia controlli severi

REGGIO EMILIA – Panchine al posto di parcheggi, che potrebbero alimentare assembramenti e degrado della zona. E’ questo il nodo di via Roma a Reggio Emilia su cui il sindaco Luca Vecchi, che di recente ha firmato per l’area un’ordinanza anti alcol, torna ad intervenire promettendo “tolleranza zero”.

“I progetti in corso su via Roma, la riqualificazione di Piazza del Popol Giost (dove appunto scompaiono gli stalli blu, ndr) le sperimentazioni che proseguiranno nella zona sono solo uno dei tasselli attraverso i quali l’amministrazione vuole intervenire nel quadrante”, dice il sindaco. Da anni, sottolinea poi Vecchi, nel quartiere “c’e’ un protagonismo attivo dei cittadini, dei residenti e dei commercianti che ha reso quella strada un laboratorio positivo su come la cultura, la socialita’ e gli eventi possano contribuire a creare un contesto urbano migliore”.

E tuttavia “in parte causa il lockdown, in parte per un atteggiamento di alcuni (pochi) che evidentemente non sanno, o non vogliono, leggere le ordinanze anti-alcol, permangano alcuni problemi a cui come amministrazione comunale ci adopereremo per provare a portare rimedio”.

In particolare, spiega Vecchi, “con la Polizia Locale, gia’ attiva in moltissime ore della giornata, intensificheremo ulteriormente i controlli in via Roma e, a rotazione, vi posizioneremo l’Ufficio Mobile”. Nel “lavoro di presidio del territorio e di repressione di forme di degrado – prosegue il primo cittadino – ora serve una svolta che sia in grado di rassicurare i cittadini e di incontrare le loro preoccupazioni anche a seguito di alcuni recenti episodi che non sono piu’ tollerabili”.

A “maggior ragione in un momento nel quale distanziamento sociale e regole minime di tutela della salute pubblica impongono a tutti uno sforzo in piu’ per non mettere in pericolo gli altri – conclude Vecchi – sara’ meglio che ci sia, da parte di qualche esercizio singolo evidentemente non informato sulle normative vigenti, un salto di qualita’ in termini di responsabilita’”. In caso contrario “si pagheranno le conseguenze di atteggiamenti sconsiderati che dovessimo constatare”.