Via Melato, furto con spaccata da un calzolaio

REGGIO EMILIA – Furto notturno con spaccata nel negozio di un calzolaio in via Melato. I ladri, dopo aver infranto la vetrata del negozio, sono entrati nei locali rubando il denaro nel registratore di cassa. Tra danni cagionati per il compimento del furto e refurtiva sottratta il danno è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri della sezione radiomobile per furto aggravato contro ignoti.