Unindustria e Iren, accordo per iniziative di riqualificazione energetica

REGGIO EMILIA – È stato siglato oggi nella sede degli Industriali reggiani di via Toschi un protocollo di collaborazione tra Unindustria Reggio Emilia e Iren Smart Solutions Spa – società del gruppo Iren attiva nella prestazione di servizi energetici integrati per la realizzazione di iniziative e progetti correlati all’efficienza e al risparmio energetico.

L’accordo, firmato dal presidente di Unindustria Fabio Storchi e dal direttore generale di Iren Smart Solutions Donatella Davoli, avvia una collaborazione tra due importanti attori locali per realizzare interventi nel settore dell’efficienza energetica e, più in generale, nella riqualificazione immobiliare: Smart Solutions agirà in veste di General Contractor e le imprese associate di Unindustria delle filiere edilizia, impiantistica e progettazione saranno attuatori operativi.

In particolare, Iren Smart Solutions si farà carico della gestione contrattuale con il cliente finale, dell’acquisto del credito, di tutti gli adempimenti connessi all’ottenimento del “Superbonus” e della Direzione tecnica, mentre le imprese agiranno come fornitori per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi.

L’accordo permetterà di cogliere le opportunità offerte dal Superbonus del 110% previsto dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 ), che ha introdotto nuove importanti detrazioni fiscali riguardo le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sismabonus).

“Questa intesa consentirà alle nostre imprese del settore edile e del comparto dell’impiantistica e della progettazione di mettere a disposizione esperienza e competenze qualificate per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici, valorizzando la filiera e promuovendo l’utilizzo del superbonus – ha spiegato il Presidente Fabio Storchi – Gli incentivi sono importantissimi per questi settori, soprattutto in un momento di difficoltà come quello attuale e l’efficienza energetica deve essere sempre più un valore da perseguire in ambito industriale. Questa iniziativa si ripromette dunque di favorire la rigenerazione urbana del territorio e il rilancio di importanti settori merceologici”.

“Si tratta di un accordo che valorizza il rapporto di collaborazione che Iren Smart Solutions vuole instaurare con professionisti ed imprese del territorio – ha sottolineato il Direttore Generale di Iren Smart Solutions Donatella Davoli – per realizzare le migliori soluzioni integrate di riqualificazione energetica degli immobili, con l’ambizione di massimizzare il risparmio per i clienti, migliorare i parametri di comfort abitativo e rispettare i principi di sostenibilità ambientale. Gli incentivi previsti dal Decreto Rilancio possono essere una opportunità irripetibile e concreta in grado di accelerare il miglioramento del contesto urbano e rendere più belle e vivibili le nostre città”.