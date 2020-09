Stalker recidivo arrestato a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – “Ti ammazzo, ti metto sulla sedia a rotelle”. Cosi’ un uomo di 47 anni, italiano (G.N. le sue iniziali), minacciava l’ex moglie. E’ stato arrestato dalla squadra mobile della Polizia, su ordine del Gip del tribunale di Reggio Emilia. L’uomo era finito in manette nel 2007, sempre per atti persecutori nei confronti della donna, e successivamente condannato. In una circostanza fu fermato nei pressi dell’abitazione della ex moglie “armato” di una bottiglia di acido, di cui piu’ volte aveva minacciato di fare uso.