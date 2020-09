Spaccio di marijuana, denunciato un artigiano 45enne

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Un artigiano 45enne di Reggio Emilia è stato denunciato dai carabinieri di Quattro Castella per detenzioni ai fini di spaccio: i militari gli hanno sequestrato oltre 30 grammi di marijuana. E’ successo l’altro pomeriggio quando i militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno visto due uomini nei pressi di una Lancia Y in compagnia di una terza persona che era in sella a una bicicletta.

I carabinieri si sono avvicinati al terzetto e li hanno identificati. Durante le procedure hanno notato una certa preoccupazione da parte dell’uomo in sella alla bici che aveva un precedente in materia di stupefacenti e quindi hanno approfondito gli accertamenti. E mentre sui due uomini che erano nei pressi dell’auto non hanno trovato nulla, in tasca del 45enne hanno trovato due grammi di marijuana.

Hanno poi perquisito il suo domicilio condiviso con la madre e hanno trovato un sacchetto di cellophane di colore nero con dentro 32 grammi di marijuana.