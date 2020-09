Spaccio al parco Santa Maria, un arresto

REGGIO EMILIA – Aveva scelto come piazza di spaccio il parco pubblico Santa Maria in viale Piave, ma i movimenti di un 47enne originario di Taranto, ma residente in città, non sono sfuggiti ai militari di una pattuglia del nucleo radiomobile che, durante un servizio di controllo del territorio, lo hanno sorpreso con alcune dosi di cocaina ed una grossa somma di danaro in tasca, frutto dell’attività di spaccio.

E’ successo nella tarda serata di ieri, durante i servizi di controllo del territorio svolti nei punti nevralgici della città da parte dei carabinieri, uno dei quali è proprio il piccolo parco pubblico sito sulla circonvallazione interna, noto per essere un’area dove si spaccia e si consumano stupefacenti. I militari hanno identificato un 47enne di origini pugliesi, noto per i suoi trascorsi giudiziari di spaccio, mentre era con altri soggetti con fare sospetto. Lo hanno portato in caserma e hanno visto che ha cercato di disfarsi di due involucri di cellophane termosaldati che contenevano cocaina per un complessivo di 2,5 grammi, gettandoli all’interno nell’abitacolo.

La perquisizione dell’uomo ha permesso di trovare un altro involucro contenente 2,1 grammi di “cocaina” e la somma in contanti di 1.425 euro in banconote di vario taglio. Durante queste operazioni sono stati molti i messaggi e le chiamate di potenziali clienti che giungevano sul telefono cellulare dell’uomo, i cui contenuti sono ora al vaglio degli investigatori per gli ulteriori sviluppi d’indagine. Il 47enne è stato arrestato per spaccio e detenzione illecita di sostanza stupefacente.