Sfreccia a 100 all’ora in circonvallazione: ritirata la patente a un 25enne

REGGIO EMILIA – Teneva una velocità da autostrada sui viali della circonvallazione: per questo la Polizia locale lo scorso venerdì ha ritirato la patente a un 25enne residente in città sorpreso a percorre viale Isonzo a 100 chilometri orari. Gli agenti stavano pattugliando i viali, muniti di telelaser, uno strumento elettronico in grado di misurare la velocità dei mezzi, quando, poco dopo le 16, in un tratto di viale Isonzo in cui sono presenti diversi attraversamenti pedonali e il limite è di 50 chilometri orari, hanno notato una Peugeot 2008 procedere a forte velocità.

Nonostante la postazione di controllo fosse stata segnalata con i cartelli di legge, il giovane alla guida non ha accennato a rallentare, tanto che il telelaser ha registrato una velocità di 100 chilometri orari. Una volta fermato, al giovane è stata contestata la violazione che prevede una sanzione di 544 euro, la sospensione della patente da uno a tre mesi e la decurtazione di 10 punti.

Nello stesso pomeriggio sono state controllate alcune decine di mezzi in transito sullo stesso viale Isonzo: oltre al 25enne è stato sanzionato un secondo conducente, la cui velocità superava i settanta chilometri orari. All’uomo è stata contestata una sanzione di 173 euro con la decurtazione di tre punti sulla patente.

Il pattugliamento delle strade attraverso l’uso del telelaser è un controllo di routine effettuato dagli agenti della Polizia locale quasi ogni giorno in tratti stradali dove la velocità si è rivelata spesso prima causa di incidenti anche con esiti tragici. Secondo quanto stabilito dalla legge ogni postazione prima di essere attivata viene adeguatamente segnalata con cartelli mobili. L’elenco delle vie dove vengono effettuati tali servizi è inoltre consultabile online all’interno del sito della Polizia locale di Reggio Emilia.