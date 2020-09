Scuola calcio al via, fischio d’inizio per lo Sporting Chiozza

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Una nuova stagione è cominciata: sicuramente non sarà come le altre. Sarà diversa, sotto alcuni aspetti. Non cambieranno però i valori, lo spirito di squadra, la voglia di ripartire, caratteristiche comuni a tutte le società sportive che per più di due mesi hanno parlato con i propri atleti attraverso un monitor. L’attesa ora è finita e, con tutte le dovute precauzioni e norme igienico-sanitarie, anche lo Sporting Chiozza può allenare i suoi piccoli e grandi atleti.

Uno degli obiettivi principali della Scuola calcio è quello di accompagnare i bambini nella loro crescita educativa e fare in modo che, completato il percorso di allenamenti, possano affrontare nel migliore dei modi il mondo dell’adolescenza, sia dal punto di vista calcistico che umano.

Lo Sporting Chiozza è da sempre parte molto attiva all’interno del comune di Scandiano, come una grande famiglia unita dalla passione del pallone. Il loro progetto mette al centro ogni singolo bambino e ragazzo che partecipa alla scuola calcio, cercando di fornire a tutti esperienze motorie ed esperienze di gioco, così da portarli a riconoscere e a risolvere correttamente tutte le situazioni a cui dovranno far fronte durante una partita.

“Dai Primi calci agli Esordienti, noi dello Sporting vogliamo innanzitutto insegnare ai bambini il rispetto di sé stessi e di tutto ciò che li circonda, grazie all’acquisizione di valori morali fondamentali tra cui imparare a stare in un determinato contesto con i loro compagni di gioco e rispettare le regole” ci racconta Mauro Bottazzi, vicepresidente dell’ASD Sporting FC. “Ricominciare quest’anno non sarà come gli anni precedenti, tutti si devono impegnare a rispettare le normative anti contagio dettate dalla Federazione, contiamo sulla professionalità dei nostri tecnici e dei nostri allenatori affinché i ragazzi si possano divertire in totale sicurezza, oltre alla collaborazione dei genitori e dei tanti amici e volontari.”

Iscriversi alla scuola calcio

Per avere informazioni sullo Sporting Chiozza, sulle iscrizioni, campionato e qualsiasi altra richiesta, la segreteria si trova presso i locali del nuovo circolo “La Venere di Chiozza” in Via dell’Eco n°. 10 a Scandiano ed è aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00. Oppure potete chiamare lo 0522 855072 o inviare una email all’indirizzo asd.sporting@gmail.com

Fischio d’inizio: kick-off!

Francesca Iattici