Regina Pacis, spaccia nel parco: nigeriano arrestato

REGGIO EMILIA – Un capannello di persone con, al centro, un uomo di colore che mostrava ai potenziali clienti la droga, dieci dosi di marijuana, in un astuccio per occhiali nero. Questo è quello che hanno visto i carabinieri della sezione radiomobile ieri sera all’interno del parco Le Querce rosse di via Leoncavallo a Regina Pacis.

E’ successo ieri sera, verso le 19. I carabinieri sono andati nel parco per un controllo e hanno visto i sei giovani vicino a un 28enne nigeriano. Quando hanno visto i militari i sei giovani sono fuggiti e i carabinieri hanno inseguito e raggiunto il nigeriano.

Nella tasca dei pantaloni gli hanno trovato la custodia per occhiali che, poco prima, aveva in mano e che conteneva 10 dosi di marjuana già confezionate e pronte allo spaccio. A quel punto il 28enne nigeriano Sonia Uwadia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.