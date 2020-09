Reggiana, in difesa arriva Arlind Ajeti

REGGIO EMILIA – Il difensore Arlind Ajeti, 27 anni, è un nuovo giocatore della Reggiana. Nato a Basilea e con doppia nazionalità svizzera-albanese, vanta una lunga esperienza in Europa e una parentesi di tre stagioni nel massimo campionato italiano indossando le maglie di Frosinone, Torino e Crotone. Ajeti approda a Reggio Emilia a titolo definitivo con un contratto biennale in seguito all’acquisto del club granata dai danesi del Vejle Boldklub. Vestirà la maglia numero 93.

Ha detto: “Mi è mancata l’Italia e avevo grande voglia di tornare in questo paese: sono felice di poterlo fare in una piazza storica e importante come quella di Reggio Emilia. Ringrazio il club per l’opportunità, con il direttore Tosi e mister Alvini che mi hanno fortemente voluto. Vogliamo dare il massimo per ottenere la salvezza e confermarci in questa categoria, poi sogneremo più in grande. Sono un giocatore che predilige il gioco propositivo e la fase d’impostazione”.