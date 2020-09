Referendum su taglio parlamentari, al voto 120mila reggiani

REGGIO EMILIA – In occasione delle consultazioni referendarie in programma domenica e lunedì a Reggio Emilia verrà riproposto il Sistema di rilevazione e consultazione dei risultati tramite l’utilizzo della rete Internet. Il sistema prevede l’inserimento dei dati e la possibilità di consultazione in tempo reale collegandosi direttamente al sito elezioni.comune.re.it. Tale consultazione è limitata al Comune di Reggio Emilia.

Tre le rilevazioni sull’affluenza alle urne: domenica 20 settembre alle 12, 19 e 23; lunedì 21 settembre ore 15. I seggi saranno aperti domenica 20 settembre dalle 7 alle ore 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15. Da quell’ora saranno disponibili in rete: la percentuale dei votanti alla chiusura dei seggi e successivamente i risultati definitivi.

Considerata la possibilità di consultare permanentemente i risultati elettorali sulla rete Internet, il Comune non fornirà elenchi cartacei dei risultati a partiti politici, organi di informazione, associazioni o privati. Sul sito del Comune, è presente la funzione di ricerca del seggio di votazione, a partire dal codice fiscale o dal numero di tessera elettorale del cittadino, per facilitare coloro che eventualmente avessero cambiato residenza.

Votanti

I votanti nel capoluogo sono 119.992 (di cui 62.117 donne e 57.875 uomini). Votano per la prima volta in 944 (di cui 474 donne e 470 uomini). I più giovani sono due ragazzi che compiono 18 anni il 20 settembre. L’elettore più anziano ha 108 anni. Le sezioni elettorali sono 160 ripartite in 54 sedi (la sezione n.1 è allestita presso il Liceo “Ariosto” in piazzetta Pignedoli 2). I seggi speciali: 8 (compresi 2 presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova). I seggi volanti 15 e i seggi per voto domiciliare 2. I seggi appositamente istituiti per la raccolta del voto domiciliare degli elettori positivi al Covid o in quarantena o in isolamento fiduciario: 2

Tessere elettorali

Si vota con la tessera (valida per 18 tornate elettorali) che è stata recapitata a tutti gli elettori. Solo coloro che votano per la prima volta riceveranno a casa la tessera elettorale. I cittadini che ne siano sprovvisti o l’abbiano perduta, possono ottenere un duplicato rivolgendosi lo sportello di rilascio tessere elettorali attivo da lunedì 7 a lunedì 21 settembre in Piazza Casotti 1/C, nei seguenti orari:

• da lunedì a sabato: dalle 8.30 alle 12, martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.

• nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 settembre: dalle 8 alle 18.

• domenica 20 settembre: dalle 7 alle 23.

• lunedì 21 settembre: dalle 7 alle 15.

Nella sola giornata di domenica 20 settembre saranno aperti sportelli di rilascio delle tessere elettorali anche in via Toschi, 27 dalle ore 7 alle ore 23.

Rilascio carte di identità

Gli elettori sono ammessi al voto se in possesso di documenti di identità anche se scaduti. Gli elettori completamente sprovvisti di documento di identità possono rivolgersi, per il rilascio o il rinnovo, agli sportelli dell’ufficio Anagrafe di via Toschi 27 nei seguenti giorni e orari: domenica 20 settembre: dalle 7 alle 23 senza bisogno di appuntamento, lunedì 21 settembre: dalle 7 alle 15 senza bisogno di appuntamento.