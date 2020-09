Montecchio, sorpresi a rubare aggrediscono vittima: arrestati

MONTECCHIO (Reggio Emilia) – Due moldavi di 64 e 62 anni, Modavi Gheorghi Volcov e Modavi Gheorghi Volcov, sono stati arrestati ieri mattina a Montecchio dopo che erano entrati nel garage di una casa, di proprietà di un 31enne, per rubare una bici. Verso le 9.30 una pattuglia della stazione di Sant’Ilario è stata avvisata dall’operatore in servizio al 112 che una persona aveva segnalato due sconosciuti che stavano rubando una bicicletta dall’interno del garage della sua abitazione a Montecchio.

Sul posto i militari hanno rintracciato e bloccato uno dei due ladri, Petru Volcov dato che il complice era riuscito a fuggire. Il moldavo aveva con sé un borsello con diversi attrezzi da scasso (cacciaviti, coltellini seghetto etc.) e circa 600 euro. Insieme al complice era entrato nel garage per rubare la bicicletta. Sorpresi dal derubato, avevano cercato di fuggire lanciando verso la vittima la bicicletta provocando lesioni al derubato.

Sul posto è stato trovato un documento intestato al complice, ovvero il menzionato Gheorghi Volcov che è stato individuato e fermato davanti alla fermata dei pullman in via XX Settembre a Montecchio. Il derubato è stato portato in ospedale e dimesso con una prognosi di 5 giorni per le lesioni riportate e i due moldavi sono stati arrestati.