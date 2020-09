REGGIO EMILIA – Molina è una giovane cagnolina di taglia media femmina, già sterilizzata, carica di energia e in grado di trasmettere una immensa voglia di vivere. Ma è anche inesperta e in certe situazioni affiorano le sue paure ed incertezze, quindi con lei ci vuole pazienza e un minimo di competenza sul come trattarla. Canile di Arceto via Franceschini 1, aperto martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30, sabato dalle 9.00 alle 16.00 e domenica dalle 9.00 alle 13.00 per appuntamento: Tel. 0522-980.505.