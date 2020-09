Sanità, Marco Ferri nuovo direttore del distretto di Scandiano

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Nuova nomina all’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia in conseguenza del pensionamento del dottor Maurizio Rosi.

Marco Ferri, 44 anni, con il parere favorevole ed unanime del Comitato di Distretto, è stato nominato Direttore del Distretto di Scandiano a far data dal 1° ottobre 2020.

Ferri, dal 2008 ha ricoperto l’incarico di Dirigente medico, nel reparto di Cardiologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova. Laureato in Medicina all’Università di Bologna nel 2000, con specializzazione in Cardiologia all’Università di Parma nel 2006, ha una formazione post laurea nella gestione dell’Amministrazione sanitaria.

Nel 2012/2013 ha frequentato un Master di II livello in Funzioni Direttive e Gestione dei Servizi Sanitari con percorso formativo volto a favorire l’integrazione della formazione di dirigenti e operatori, di area medica e non, dei Servizi Sanitari e Sociali pubblici e privati. Nell’ambito di questa formazione si è preparato a sviluppare capacità di analizzare il contesto organizzativo interno ed esterno alle aziende sanitarie.

Originario di Scandiano, Marco Ferri conosce bene il territorio e la sanità reggiana. Molto attivo nel mondo dell’Associazionismo e del Volontariato, è stato presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana, operante sui territori dei Comuni di Scandiano, Casalgrande e Viano.

Al neo direttore di Distretto è assegnato il ruolo di supportare la Direzione Generale dell’Azienda Usl nella programmazione dei servizi necessari a soddisfare la domanda sanitaria e socio sanitaria della popolazione del territorio di riferimento, di monitorarne l’erogazione e l’accessibilità e di verificarne il rispetto sia in termini di quantità che di qualità nei confronti dei vari produttori. Alla direzione di Distretto inoltre è affidato il compito di assicurare alla popolazione residente, la disponibilità, secondo criteri di equità, accessibilità e appropriatezza, dei servizi di tipo sanitario e sociale ad alta integrazione sanitaria. Il Distretto è il punto privilegiato di incontro e sviluppo delle relazioni e collaborazioni tra Ausl, Comuni, Terzo settore, Volontariato, famiglie e pazienti.

Cristina Marchesi, Direttore generale dell’azienda Usl Irccs di Reggio Emilia, commenta così la nomina: “Marco Ferri è un professionista capace e competente, con spiccate sensibilità. Grazie alla sua disponibilità all’ascolto, sono certa che sarà in grado di svolgere egregiamente il proprio ruolo di direttore di Distretto”.

Un doveroso ringraziamento va da parte della Direzione aziendale al dottor Maurizio Rosi per il proficuo lavoro svolto in tanti anni con onestà intellettuale, impegno e dedizione. “Un professionista dotato di capacità di leggere i bisogni socio-sanitari della popolazione contribuendo in modo concreto alla programmazione e organizzazione dei servizi”.