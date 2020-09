RUBIERA (Reggio Emilia) – Il violento nubifragio che ha colpito la nostra provincia nel tardo pomeriggio ha fatto danni soprattutto a Rubiera e Scandiano con alberi abbattuti (uno dei quali è anche finito su una macchina danneggiandola in via Modena, nei pressi dell’Autoricambi Riva, a Rubiera) e allagamenti. A Reggio invece, come al solito, si è allagato il sottopasso della stazione. Una trentina in tutto le richieste di intervento ai vigili del fuoco.

