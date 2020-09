Le notti della Spergola, menu e degustazioni a prezzi promozionali

REGGIO EMILIA – Fip, la federazione dei pubblici esercizi di Confcommercio, e la Compagnia della Spergola, il consorzio di promozione del vino bianco delle colline reggiane, hanno realizzato “Le Notti della Spergola”, un gruppo di ristoratori reggiani che dal 5 ottobre al 5 novembre 2020 offre a un prezzo promozionale menu e degustazioni dedicati a questo vino ricavato dal vitigno che gli dà il nome.

“Ad oggi hanno aderito già dodici winebar e ristoranti di Reggio e provincia”, spiega il presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia Reggio Emilia, Davide Massarini. “L’idea – continua Davide Massarini – è quella di dare ancora maggiore visibilità e far conoscere il prodotto Spergola e allo stesso tempo essere di supporto, viste le conseguenze del Covid sui pubblici esercizi, creando un’occasione in più per godersi un aperitivo, una degustazione o una serata al ristorante”.

Sono stati realizzati dei carnet con la descrizione dei menu, del prezzo e delle serate in cui gustarlo per ognuno dei dodici ristoranti e winebar aderenti: “Abbiamo aperto la pagina Facebook LeNottiDellaSpergola dalla quale è possibile scaricare i carnet coi menu, realizzati a un prezzo particolarmente appetibile proprio grazie al supporto della Compagnia Della Spergola. I carnet sono scaricabili anche dal nostro sito www.confcommercio-re.it.

“Siamo sicuri di aver realizzato una proposta molto interessante e vi invito a scaricare il carnet – suggerisce Davide Massarini – per verificarlo voi stessi. Abbiamo voluto dare il via all’iniziativa quest’anno, anche se i tempi erano stretti, proprio perché la proposta è molto invitante e speriamo di poterla replicare anche nel 2021”.

I ristoranti che aderiscono all’iniziativa sono:

· Antiche Mura, Scandiano

· Bistrot Canossa, Reggio Emilia

· Bubino Bistrot, Reggio Emilia

· Crudo & Bencotto, Reggio Emilia

· DiVino, Reggio Emilia

· Free Style bar food e drink, Scandiano

· Il Piccolo Specialty Coffee and Restaurant, Scandiano

· Luna Cafè, Tressano di Castellarano

· Officina Gastronomica, Reggio Emilia

· Populista, Reggio Emilia

· Ristorante “Belvedere”, Viano

· Ristorante “La Maddalena”, Quattro Castella

· Ristorante “Mazzalasino”, Scandiano

· Trattoria “Tre Spade”, Correggio