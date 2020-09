La serie A riparte: ecco alcune statistiche utili per gli appassionati

REGGIO EMILIA – Riparte dopo poco meno di un mese di pausa il massimo campionato di calcio italiano. Al via già a settembre il torneo a 20 squadre per l’edizione 2020/2021 con le promosse Benevento, Crotone e l’esordiente Spezia. Diamo uno sguardo alle statistiche dell’anno scorso per provare a indovinare quali saranno le dinamiche di questa stagione calcistica di Serie A.

Juventus a caccia del decimo titolo consecutivo: dall’Inter in giù si cerca continuità

La stagione 2019/2020 si è chiusa con l’ennesimo scudetto della Juventus negli anni 2000: ben undici, più della metà degli scudetti assegnati dall’inizio del nuovo millennio. Il trend della prossima stagione non dovrebbe differire da quella appena terminata: ci sarà l’Inter di Conte a fare da prima vera antagonista e poi si aspettano conferme ed eventuali sorprese o exploit. Conferme le cerca la Lazio e con lei anche tutti gli appassionati di scommesse di calcio, giacché la squadra di Inzaghi non è inclusa nelle migliori cinque della Serie A secondo le nuove quote sulla Serie A, nonostante l’ottimo campionato scorso e sebbene sia stata seconda e anche prima per diverse giornate.

Un possibile exploit lo cerca invece la Roma di Fonseca, squadra che sembra eterna incompiuta e che ogni anno è attesa da un grande salto: sarà orfana di Kolarov volato a Milano sponda Inter e di Zaniolo che ha subito la seconda rottura del crociato in appena otto mesi. Per il Napoli invece si apre definitivamente l’era Gattuso, dopo l’ottimo traghettamento soprattutto mentale fatto dall’allenatore ex Milan. Per ciò che riguarda l’altra fra le prime sei, l’Atalanta è quella su cui ricadono maggiori aspettative: ripetersi per tre anni consecutivi e qualificarsi nuovamente per la Champions League.

Numeri della Serie A 2019/2020

Partiamo da Ciro Immobile che, così come Higuain ai tempi del Napoli nella stagione 2015/2016, fa registrare ben 36 goal in campionato, anche se il centravanti della Nazionale ha avuto il supporto di 14 rigori siglati. Il secondo della classifica marcatori è stato CR7 con 31 reti e a seguire Lukaku con 23, ottimo esordio per il belga all’Inter. Per quanto riguarda gli assist, il principe della scorsa stagione è stato Gomez dell’Atalanta, che ha servito 16 passaggi goal ai compagni, subito dietro di lui Luis Alberto della Lazio con 15 e poi Berardi del Sassuolo con 10.

Abbandoniamo i numeri individuali terminando con Donnarumma del Milan, portiere che ha parato più rigori quest’anno (cinque), e passiamo alle statistiche di squadra: la difesa meno battuta della Serie A è stata quella dell’Inter, mentre il migliore attacco, inutile dirlo, è stata la macchina da goal bergamasca dell’Atalanta, con la bellezza di 98 goal fatti in campionato. La stagione 2019/2020 rappresenta anche un primato per ciò che concerne i punti fatti in trasferta, 493 contro il precedente record di 482 punti: fra tutte le squadre spicca l’Inter, capace di conquistare 43 punti in 19 partite esterne, mentre in casa è stata la Juventus a fare più punti, 50, seconda la Lazio con 45 punti fatti all’Olimpico. Un dato molto curioso è che se considerassimo soltanto i primi tempi l’Inter sarebbe prima, importante dunque per la squadra di Conte migliorare questa tendenza negativa nel peggiorare le proprie partite.

Sarà un campionato intenso ed estenuante che verrà seguito a ruota dall’Europeo in partenza a giugno: dovranno essere particolarmente bravi allenatori e staff tecnici a riuscire a gestire risorse fisiche e mentali per arrivare fino alla fine concentrati.