La Reggiana acquista il difensore centrale Di Gennaro

REGGIO EMILIA – La Reggiana ha acquistato il difensore centrale Matteo Di Gennaro. Ha 26 anni e ha fatto il suo esordio tra i professionisti con la maglia dell’Ascoli prima dell’esperienza lunga quattro stagioni al Renate. L’approdo in serie B si concretizza nell’annata 2018/19 con il Livorno: tra le fila dei toscani Di Gennaro gioca le ultime due stagioni totalizzando 46 presenze in campionato, 3 in Coppa Italia e 1 gol. L’atleta ha siglato con la Reggiana un accordo triennale.

Ha detto Di Gennaro: “Sono molto contento di essere arrivato in questa piazza importante e blasonata. È stata una trattativa molto veloce per la volontà del direttore e del mister di portarmi qui; volontà che ha subito incontrato la mia. Amo far gioco anche in base alle esigenze della squadra, con aggressività e fisico a seconda delle caratteristiche che l’allenatore vuole proporre. Da avversario sono rimasto colpito dalla tifoseria granata e tanti calciatori passati da Reggio Emilia mi hanno parlato della città come una piazza magnifica nella quale mettersi alla prova. Sarà un campionato di livello e sono sicuro che vivremo insieme una stagione importante”.