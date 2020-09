Investita e uccisa mentre attraversa la strada con il suo cagnolino

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Una 77enne scandianese, Eva Almonti, è morta dopo essere stata investita da una Nissan Qashqai condotta da un 48enne scandianese ieri sera, verso le 20,15, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con il suo cagnolino in via De Gasperi vicino alla Coop.

La 77enne, insieme al suo cane, stava attraversando la strada all’altezza dell’incrocio con via Morini. L’impatto ha scagliato la 77ene a terra. Sul posto è arrivato il personale inviato dal 118, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per lei: la donna è morta sul posto per le gravi lesioni riportate. Sul posto i carabinieri di Albinea per ricostruire la dinamica dell’incidente.