Incontro sindacati-Unione val d’Enza: si cercano nuove figure da stabilizzare

CAVRIAGO (Reggio Emilia) – Si è tenuto oggi nella sala del consiglio comunale di Cavriago l’incontro tra la Rsu dell’Unione Val D’Enza, insieme a Fp Cgil Cisl Fp e Diccap, e la giunta dell’Unione per la quale erano presenti i sindaci Palù e Bedogni.

Nel corso dell’incontro tra le parti sociali si è ripercorsa e analizzata la situazione organizzativa venutasi a creare nell’Unione in conseguenza delle inchieste penali aperte sul territorio negli ultimi anni e dell’inevitabile coinvolgimento emotivo del personale che nel tempo ha prodotto dimissioni e richieste di mobilità tali da portare alla vacanza di ruoli, anche dirigenziali, fondamentali per la gestione operativa dell’Unione.

I sindacati fanno sapere che i rappresentanti dell’Unione presenti all’incontro, tra cui il presidente dell’Unione, “hanno illustrato le azioni poste in essere, anche attraverso interlocuzioni con attori istituzionali, come la Regione e l’Ausl, per individuare soluzioni organizzative (quali la ricerca di incaricati ex art 110; contratti di service e collaborazioni con le ragionerie degli enti comunali; avvio di selezioni con bandi) utili nell’immediato alla redazione e approvazione del bilancio nei prossimi giorni e a strutturare l’organico dell’ufficio di ragioneria e dell’ufficio di piano”.

Sono infatti in corso selezioni per assunzioni a tempo indeterminato per la ragioneria ed è stato pubblicato il bando per il reclutamento nella polizia locale, a risposta della richiesta sindacale di stabilizzazione di posizioni lavorative nel passato sempre precarie.

“La giunta – hanno sottolineato Fp Cgil Cisl Fp e Diccap – tramite il presidente sindaco Palù e il sindaco Bedogni, conferma la volontà e l’impegno politico a mantenere i servizi associati e annuncia un ragionamento per il rilancio dell’Unione a partire dal 2021, anche in un percorso di interlocuzione con le Rsu e le Organizzazioni sindacali in un tavolo con le parti sociali, in aggiunta al confronto sindacale con la delegazione trattante, per ascoltare le richieste dei lavoratori”.