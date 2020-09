Incidente a Felina, due feriti: uno è grave

CASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) – Incidente stradale con un incastrato stamattina, poco prima delle sette, in via Risorgimento a Felina di Castelnovo Monti. Due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. I vigili del fuoco di Castelnovo Monti, arrivati sul posto, hanno estratto un 24enne dalle lamiere della sua auto, che si è ribaltata su un fianco, che è stato portato al Santa Maria Nuova. Ferite lievi per il conducente dell’altra auto che è stato portato al S. Anna di Castelnovo Monti.