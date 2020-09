Impianto biogas di Gavassa, il Tar boccia il ricorso dei Comitati

REGGIO EMILIA – Il Tar di Parma in parte ha dichiarato inammissibile e in parte ha respinto il ricorso presentato dai comitati ambientalisti contro l’impianto a biogas che Iren vuole costruire a Gavassa e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, ovvero 2mila euro.

Iren “prende atto con soddisfazione della pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Parma, in merito all’impianto Forsu di Reggio Emilia. Da sempre convinta della validità del progetto dal punto di vista ambientale, Iren confida di poter presto dotare il territorio di questa importante infrastruttura, determinante per il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare previsti dalla pianificazione regionale”.

Continua la multiutility: “L’obiettivo dell’Impianto di Economia Circolare FORSU è produrre biometano e Compost dal rifiuto organico e dalla frazione che proviene dalla raccolta differenziata del verde. L’impianto in progetto sarà in grado di produrre annualmente biometano sufficiente a riscaldare 4.600 famiglie o, in alternativa, alimentare 7.600 autovetture oppure 190 autobus con impatto ambientale delle emissioni nullo. Il biometano prodotto sostituirà combustibili fossili non rinnovabili ed eviterà l’emissione di circa 14 mila tonnellate all’anno di anidride carbonica nell’atmosfera. Ogni anno l’impianto produrrà anche 53.000 tonnellate di compost di qualità e 10.000 tonnellate di anidride carbonica liquida “food grade” per usi industriali. La trasformazione degli scarti organici da raccolta differenziata in compost di qualità rappresenta un modo per contribuire, in modo significativo, all’uso sostenibile delle risorse”.

Dopo la pronuncia del Tar i lavori, che erano stati bloccati in attesa della sentenza, potranno dunque riprendere.