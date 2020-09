Festival Aperto, da domani al via la vendita dei biglietti

REGGIO EMILIA – Comincia sabato 5 settembre la vendita dei biglietti per il Festival Aperto, a Reggio Emilia, dal 25 settembre al 15 novembre nei Teatri Valli, Ariosto e Cavallerizza e che presenta un programma di concerti, spettacoli, installazioni, performance a cura della Fondazione I Teatri – in partnership con il ReggioParmaFestival.

Tutti gli spettacoli del Festival Aperto saranno offerti al pubblico ad un prezzo “politico”: un “taglio” in alcuni casi del 50%, non certo per sminuire il valore dello spettacolo dal vivo, ma per ribadirne la centralità anche in questo periodo. Il prezzo dei biglietti andrà dagli 8 ai 20 euro, a seconda dello spettacolo.

La dodicesima edizione del festival dà spazio alla coreografia italiana e internazionale, al circo contemporaneo, alla musica e ai mille teatri musicali di oggi, ad atelier di creazione teatrale, a installazioni.

I biglietti sono acquistabili online (www.iteatri.re.it) o in biglietteria, aperta martedì, mercoledì giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12.30 e il martedì, mercoledì, venerdì e sabato anche dalle 17.00 alle 19.00.

Il programma comprende spettacoli e produzioni internazionali e prime nazionali.

Ecco gli ospiti principali: Michel Godard / Nataša Mirković • Simone Rubino • Gandini Juggling • Dimitris Papaioannou • Simone Beneventi • O-Janà • Gabriele Marangoni • Walter Prati • Laura Faoro • Livia Rado • Alessandro Serra • Aterballetto / John Inger • Francesco Cafiso • Cristina Donà / Daniele Ninarello • Saverio Lanza • Filippo Andreatta / OHT • Fontana Mix / Collettivo In.Nova Fert • CollettivO CineticO / Alessandro Sciarroni • Giorgio Battistelli / Carmelo Rifici • T&M / Dmitri Kourliandski / Antoine Gindt • Alvin Curran / Mutaimago • Mirco Mariani / Shaloma Locomotiva Orchestra /Orchestra dell’Emilia Romagna Arturo Toscanini / Mirco Mariani / guest Paolo Fresu / Francesco Bianconi • mk / Michele Di Stefano • Marc Monnet / Arno Fabre • Ciro Longobardi • John De Leo / Grande Abarasse Orchestra • MMCDC/Maguy Marin/Noone/Merola • Sonia Bergamasco / Emanuele Arciuli • Aterballetto / Diego Tortelli • Silvia Gribaudi • Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai /Tito Ceccherini / Maurizio Baglini • Hofesh Shechter Company / Shechter II