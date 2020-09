Ferrarini, la cordata Intesa-Unicredit-Coop va al contrattacco

REGGIO EMILIA – “Mancanza di pagamenti immediati o nel breve del passivo concordatario e nessuna certezza sulla continuità produttiva ed industriale in Italia”. Sono queste le principali critiche che la cordata formata dal Gruppo Bonterre – Grandi Salumifici Italiani, Opas, HP, col sostegno di Intesa Sanpaolo e Unicredit, rivolge alla proposta concordataria concorrente presentata sulla base degli impegni della famiglia Pini e della società Amco S.p.A., società a integrale azionariato pubblico (Min. Economia e Finanze).

Dopo averne preso visione la cordata concorrente critica “la mancanza di pagamenti immediati o nel breve del passivo concordatario, con lo spostamento del soddisfo dal 3° anno di piano industriale in poi, con tutti i rischi connessi al pagamento attraverso le risorse della continuità aziendale, non garantite” e “l’enunciazione nei comunicati stampa che la percentuale di soddisfo (33%) renderebbe vana la presentazione di proposte concorrenti è affermazione unilaterale, che non risponde alle rigorose verifiche di carattere giuridico ed economico cui è e dovrà essere sottoposta la proposta principale, affermazione per di più unicamente tesa ad ostacolare l’instaurarsi della leale procedura competitiva prevista dalla legge nell’interesse dei creditori e degli altri stakeholders (in primis, lavoratori e fornitori), sopra ricordata”.

Infine non vi sarebbe “nessuna certezza sulla continuità produttiva ed industriale in Italia, mancando in capo alla famiglia Pini l’expertise nel settore dei salumi di carne suina e nella commercializzazione sui mercati internazionali del food “made in Italy” e “manca inoltre la presentazione di un progetto dettagliato o anche di semplice fattibilità del nuovo stabilimento, con forte pericolo di delocalizzazione negli stabilimenti spagnoli della famiglia Pini (i Partner Industriali chiederanno comunque nelle sedi opportune di conoscere gli accordi separati con Amco S.p.A., non ricompresi nei documenti depositati, ma che dovranno essere resi pubblici)”.

E’ invece intenzione dei partner industriali sottolineare con fermezza “l’impegno a mantenere l’offerta presentata e, se del caso, ad arricchirne ancor più i contenuti, qualora si instaurasse finalmente la leale procedura competitiva imposta dalla legge; questo anche per corrispondere all’apprezzamento di tutte le più importanti associazioni territoriali e nazionali che hanno pubblicamente sostenuto l’offerta, sostegno di cui i Partner Industriali sono particolarmente orgogliosi e che ritengono premi la loro serietà e trasparenza” e “il carattere garantito della proposta concorrente, onde tutti gli impegni dei Partner sono stati assicurati fin dal momento del deposito da fideiussioni bancarie e da depositi bancari, con la disponibilità immediata, di oltre 50 milioni, al servizio del ripagamento dei creditori”.

Infine ci tengono a sottolineare “la costruzione di un processo di filiera tutto italiano, dall’allevatore al consumatore, la fruibilità certa e immediata da parte di tutte le maestranze dei vicini impianti e stabilimenti del Gruppo Bonterre e di Opas, in caso di spegnimento dello stabilimento di Rivaltella, la garanzia dei livelli occupazionali già individuati” e si “ribadisce la disponibilità verso le organizzazioni sindacali, per rappresentare loro la struttura e i contenuti della proposta Bonterre, le relative prospettive dal punto di vista industriale e occupazionale e approfondire i punti toccati dal presente comunicato”.