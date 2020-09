Farmacie comunali riunite, Capelli è il nuovo presidente

REGGIO EMILIA – Era nell’aria gia’ da tempo e ora c’e’ l’ufficialita’: Andrea Capelli e’ il nuovo presidente delle Farmacie comunali riunite (Fcr) di Reggio Emilia, azienda speciale controllata al 100% dal Comune. Capelli, 35 anni, milita nel Partito democratico ed e’ stato consigliere comunale per due consigliature, ricoprendo fra l’altro il ruolo di capogruppo in sala del Tricolore e di presidente di commissione consiliare.

La sua nomina al vertice delle farmacie, decisa oggi dal sindaco Luca Vecchi, mette fine al lungo periodo di vacanza dell’incarico, durato circa un anno e mezzo, da quando cioe’ l’ex presidente Annalisa Rabitti e’ entrata nella giunta comunale come assessore alla Cultura. Accanto a Capelli siedono come membri effettivi del Consiglio di amministrazione Sandra Coriani e Riccardo Moratti, mentre Elena Iotti e l’avvocato Marco Scarpati sono membri supplenti. Il sindaco ha poi firmato le nomine anche in altre societa’ partecipate del Comune.

Per quanto riguarda la Fondazione Nazionale della Danza- Aterballetto il presidente viene scelto tra i membri del Cda designati dai soci fondatori, la Regione e il Comune, a cui spetta l’indicazione di due nomi. Si tratta dell’ex parlamentare reggiana del Pd Elena Montecchi e di Azio Sezzi, attuale direttore generale della Cna provinciale. Nella fondazione Mondinsieme per l’integrazione culturale entrano Matteo Rinaldini cone presidente e Elena Ferrari, Matteo Fornaciari e Francesca Perlini, attivista Arci, come consiglieri.

Nell’Asp Citta’ delle Persone, altra societa’ che da tempo attendeva la nomina di un rappresentante del Comune, il sindaco Vecchi ha designato nel Consiglio di amministrazione Simone Caprari. Infine sono nominati consiglieri del Pio Istituto Artigianelli Enrico Manicardi e Alessandro Ferri.

Capelli: “E’ un grande onore”

“È per me un grande onore accettare la responsabilita’ di rappresentare il Comune alla guida del Consiglio di amministrazione delle Farmacie Comunali Riunite. Questa azienda ultracentenaria e’ il fiore all’occhiello tra le aziende partecipate del nostro Comune e garantisce ogni anno l’erogazione di sevizi alla persona che rendono la nostra comunita’ accogliente e coesa”.

Sono le prime parole del nuovo presidente delle Farmacie comunale di Reggio Emilia, l’ex capogruppo del Pd in Comune Andrea Capelli. “Desidero mettere al servizio della citta’ le mie competenze imprenditoriali unite alla mia esperienza politica di amministratore pubblico locale”, aggiunge Capelli, promettendo: “Insieme con il nuovo Consiglio di amministrazione ci assumeremo la responsabilita’ di garantire il mantenimento dei servizi con il necessario grado di innovazione per dare risposta alle nuove domande di welfare, nel rispetto delle linee politiche del Consiglio Comunale rilanciando l’azienda e sapendo reagire alle nuove sfide che ci hanno posto le recenti emergenze”.