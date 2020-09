Fa shopping, ma non paga: 18enne denunciato

REGGIO EMILIA – Fa shopping, ma non paga: 18enne modenese denunciato per tentato furto dai carabinieri dopo che aveva cercato di rubare due t-shirt in un negozio del centro commerciale I Petali.

Il ragazzo lunedì pomeriggio è andato al centro Commerciale i Petali di Reggio Emilia per fare shopping a spese altrui. In un negozio però l’interesse mostrato dal giovane per alcune t-shirt ha insospettito gli addetti al negozio che hanno tenuto d’occhio il giovane che entrava ed usciva dagli spogliatoi guardandosi intorno con fare circospetto.

Nell’ipotesi, poi rivelatasi fondata che il ragazzo potesse compiere un furto, è partita la segnalazione al 112 dei carabinieri che ha inviato sul posto un equipaggio della sezione radiomobile. I militari, una volta arrivati, hanno preso in consegna il giovane che, nel frattempo, era stato fermato dagli addetti alle vendite prima che uscisse e hanno appurato che il 18enne , dopo aver tolto il dispositivo antitaccheggio dalle due magliette, le stava indossando una sopra l’altra per rubarle.

I capi, del valore di 50 euro, seppur danneggiati sono stati restituiti al negozio. Il ragazzo è stato portato in caserma e denunciato per tentato furto aggravato.