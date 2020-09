Elezioni, a Canossa è avanti Luca Bolondi

CANOSSA (Reggio Emilia) – Il sindaco uscente, Luca Bolondi, è nettamente in testa a Canossa quando sono state scrutinate 559 schede su 2.211. Il candidato della lista Uniti per Canossa ha il 59,89% (327 voti) contro il 34,25% dell’ex sindaco Alfredo Gennari (187 voti) della lista Impegno per Canossa e il 5.86% di Davide Longobardi (32 voti), candidato per il centrodestra con Progetto Canossa.

Bolondi ripropone la lista civica di 5 anni fa “Uniti per Canossa”, sostenuta da Pd ed Emilia Romagna Coraggiosa che si mette in gioco con una squadra di candidati consiglieri in parte rinnovata e indipendente. Alfredo Gennari mette in pista la sua lista “Impegno per Canossa”. Nel 2015 mancò per 22 voti la vittoria.

La terza lista “Progetto Canossa” è sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e della civica con il simbolo di Canossa. Il candidato sindaco è un 40enne alla prima esperienza politica, Davide Longobardi.