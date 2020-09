Einaudi di Correggio, obbligo mascherina durante le lezioni

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Mascherina chirurgica per tutto il personale, sia studenti sia docenti, per tutta la durata delle lezioni. E’ la misura disposta in via precauzionale dall’Ausl di Reggio Emilia all’istituto Einaudi di Correggio, dove venerdi’ uno studente e’ risultato positivo. E’ la stessa scuola frequentata da uno dei quattro fratelli, risultati tutti contagiati insieme ai genitori, due dei quali vanno a scuola a Rolo dove oggi c’e’ stato un altro caso.

Tornando all’Einaudi i tamponi fatti sia agli studenti sia al personale entrati in contatto con i positivi, sono risultati tutti negativi. “La scuola Einaudi – sottolinea il sindaco di Correggio Ilenia Malavasi – e’ risultata un luogo sicuro per le regole che impone e per la competenza del personale docente e Ata preposto al loro rispetto. Mi complimento con la dirigente e tutti i suoi collaboratori per il lavoro svolto”.