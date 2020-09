Covid, violano isolamento domiciliare: due persone sanzionate

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Sono usciti di casa anche se, di rientro rispettivamente dal Marocco e dalla Romania, avrebbero dovuto osservare i 14 giorni di isolamento domiciliare contemplati dalle norme. Per questo motivo una 28enne che era rientrata dal Marocco e un 26enne che era rientrato dalla Romania, entrambi abitanti a Castellarano, sono stato sanzionati con un verbale da 400 euro l’uno dai carabinieri della stazione di Castellarano.

I carabinieri della stazione locale, nel corso dei controlli, hanno accertato l’assenza da casa dei due, abitanti in diverse case. La donna era uscita per andare a trovare la sorella, mentre l’uomo era uscito da casa per andare in giro per il paese. Una volta entrati i due sono stati convocati in caserma e sanzionati con una multa da 400 euro l’uno. Sono le prime sanzioni nel reggiano con cui i carabinieri hanno accettato violazioni di isolamento domiciliare.