Covid, serve il doppio tampone per rientrare a scuola

REGGIO EMILIA – Il ministero della Salute riassume le linee guida per la scuola in caso di positivita’ al Coronavisrus per alunni ed operatori scolastici. “Se il test risulta positivo – si legge – per il rientro in comunità bisognerà effettuare, come prevedono i criteri vigenti, due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo, l’alunno o operatore scolastico – spiega la circolare – rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità. In caso di diagnosi di patologia diversa da Covid-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica”.