Coronavirus, sono 18 i nuovi casi in provincia di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Sono 18, di cui 15 sintomatici, i nuovi casi di Coronavirus nella nostra provincia. Sono tutti in isolamento domiciliare e undici sono del capoluogo.

Uno e’ di rientro dall’estero (Egitto), uno dalla Sardegna, uno e’ legato a un focolaio gia’ noto in Riviera, 10 sono contatti di casi gia’ noti nell’ambito di focolai familiari, cinque sono stati classificati come sporadici.

Passando al dato regionale, sono 126 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna (54 asintomatici) sui 10.010 tamponi fatti. Anche nelle ultime 24 ore pero’ nessun decesso. Dei nuovi casi, in leggero aumento, 72 erano gia’ in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 53 sono stati individuati nell’ambito di focolai gia’ noti. Sono 29, dettaglia la Regione nel suo bollettino, i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero. Il numero di casi di rientro da altre regioni e’ 21.

L’eta’ media dei nuovi positivi sale oggi a 42 anni. Per quanto riguarda la situazione per province, il maggior numero di casi si registrano nelle province di Bologna (21), Reggio Emilia (18), Modena (16), Ravenna (14), Piacenza (10) e a Forli’ (19). In provincia di Bologna, su 21 nuovi casi, quattro rientri dall’estero (tre dall’Albania e uno dalla Romania), 11 da altre regioni (nove dalla Sardegna, uno dalla Campania e uno dall’Umbria), un caso e’ riconducibile a un focolaio gia’ noto in Riviera romagnola, due sono contatti di casi gia’ noti, tre sono stati classificati come sporadici.

A Forli’, su 19 nuovi casi, tre sono rientri dall’estero (Macedonia), uno dalla Sardegna, quattro hanno effettuato il tampone in quanto contatti di casi gia’ noti, tre per presenza di sintomi, quattro sono stati individuati tramite attivita’ di tracciamento, due hanno effettuato spontaneamente i controlli, due diagnosticati grazie allo screening pre-ingresso in ospedale.

In provincia di Modena, su 16 nuovi positivi, quattro sono rientri dall’estero (uno dall’Ucraina, uno dalla Romania, uno uno dalla Moldavia e uno dal Marocco), cinque da altre regioni (tre dalla Puglia, uno dalla Sardegna e uno dal Trentino), sei sono contatti di casi gia’ noti e un caso sporadico. A Ravenna e provincia, su 14 nuovi casi, due sono di rientro dall’estero (Albania), uno da altre regioni (Sardegna), nove sono emersi come contatti di casi gia’ noti e due sporadici.

In provincia di Piacenza, su 10 nuovi casi, cinque sono di rientro dall’estero (uno dalla Bosnia, uno dall’Ucraina e tre dall’Albania), uno dalla Sardegna, uno e’ stato diagnosticato dopo avere effettuato il tampone in presenza di sintomi, due individuati attraverso le attivita’ di screening pre-ingresso in ospedale e 1 caso di cui non e’ ancora conclusa l’indagine epidemiologica.

I casi attivi, cioe’ il numero di malati effettivi, a oggi sono 3.189, solo quattro in piu’ di quelli registrati ieri alla luce dei molti guariti: +122 nelle ultime 24 ore. Calano (-4) anche le persone in isolamento a casa. Salgono invece ancora i pazienti in terapia intensiva, 13 (+2 rispetto a ieri), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 114 (sei in piu’ rispetto a ieri). La ‘mappa’ dei contagi: 4.845 a Piacenza (+10, di cui tre sintomatici), 3.996 a Parma (+7, di cui tre sintomatici), 5.421 a Reggio Emilia (+18, di cui 15 sintomatici), 4.487 a Modena (+16, di cui nove sintomatici), 5.756 a Bologna (+21, di cui 14 sintomatici), 514 casi a Imola (+6, di cui cinque sintomatici), 1.250 a Ferrara (+4, di cui uno sintomatico), 1.487 a Ravenna (+14, di cui 7 sintomatici), 1.179 a Forli’ (+19, di cui 10 sintomatici), 991 a Cesena (+5, di cui due sintomatici) e 2.445 a Rimini (+6, di cui tre sintomatici).