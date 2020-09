Coronavirus, sono 14 i nuovi casi in provincia di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Sono 14, di cui nove sintomatici, i nuovi casi di Coronavirus nella nostra provincia. Un caso e’ stato individuato al rientro dall’estero (Egitto), 12 sono contatti di casi gia’ noti (di cui 11 all’interno di focolai familiari), e un caso sporadico. Sono 13 in isolamento domiciliare e uno ricoverato in terapia non intensiva.

Calano oggi i nuovi positivi in Emilia-Romagna (94, di cui 50 senza sintomi) con un numero di tamponi record per la regione: 12.486. C’e’ pero’ un decesso, un uomo di 102 anni della provincia di Rimini. I casi attivi, cioe’ il numero di malati effettivi, salgono a 3.532, 39 in piu’ di quelli registrati ieri.

Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 3.386 (30 in piu’ rispetto a ieri), tornano invece a scendere i pazienti in terapia intensiva: sono 16 (-2 rispetto a ieri), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 130 (11 in piu’ rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono intanto 24.857 (+54 rispetto a ieri). Dei 94 nuovi casi, informa la Regione nel bollettino di oggi, 35 erano gia’ in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 42 sono stati individuati nell’ambito di focolai gia’ noti. Sono 16 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei, mentre il numero di casi di rientro da altre regioni e’ 17.

L’eta’ media dei nuovi positivi di oggi e’ 38 anni. Dei 50 nuovi asintomatici, 18 sono stati individuati attraverso gli screening, i test introdotti dalla Regione e i test pre-ricovero, 28 grazie all’attivita’ di contact tracing, mentre di quattro e’ in via di accertamento la modalita’ di individuazione. Per quanto riguarda la situazione sul territorio, il maggior numero di casi si registrano nelle province di Bologna (26), Modena (22) e Reggio Emilia (14).

A Bologna e provincia, su 26 nuovi positivi, sei sono di rientro dall’estero (tre dall’Ucraina, uno dalla Moldavia, uno dalla Spagna e uno da Malta), 12 di ritorno da altre Regioni (sei dalla Sardegna, tre dalla Puglia, due dal Lazio e uno dall’Abruzzo), un caso rientra nel focolaio gia’ noto di una discoteca a Cervia, uno e’ stato ricondotto a un focolaio familiare gia’ noto e sei casi, infine, classificati come sporadici.

In provincia di Modena, su 22 nuovi positivi, sei sono di rientro dall’estero (di cui due dall’Albania, uno dall’Ucraina, uno da Marocco, uno da Turchia e uno dalla Spagna), uno e’ di ritorno da un’altra regione (Sardegna), 13 individuati a seguito del tracciamento su casi gia’ noti (di cui cinque riconducibili a focolai familiari), uno positivo e’ emerso grazie ai controlli sui luoghi di lavoro e un caso sporadico.

La ‘mappa’ dei contagi per provincia: 4.862 a Piacenza (invariato), 4.039 a Parma (+8, di cui un sintomatico), 5.495 a Reggio Emilia (+14, di cui nove sintomatici), 4.568 a Modena (+22, di cui 11 sintomatici), 5.837 a Bologna (+26, di cui 14 sintomatici), 525 casi a Imola (invariato), 1.288 a Ferrara (+3, nessun sintomatico), 1.540 a Ravenna (+6, di cui quattro sintomatici), 1.219 a Forli’ (+5, di cui due sintomatici), 1.017 a Cesena (+6, di cui due sintomatici) e 2.464 a Rimini (+4, di cui un sintomatico).